В Испании вновь разбился истребитель

Согласно информации источника, воздушный транспорт загорелся во время взлета, в результате пилот потерял управление и погиб на месте происшествия. Причины самолетной аварии выясняются.

Это уже второй случай за неделю, когда военный истребитель попадает в смертельный инцидент. Ранее во время проведения военного парада ко Дню Испании разбился истребитель Eurofighter, в результате которого погиб пилот. В Минобороны Испании утверждают, что никто из участников и зрителей военного парада не пострадал.

Испанские власти приняли решение более не проводить военно-воздушные учения в местах массового скопления людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Харьковщине упал одномоторный самолет.