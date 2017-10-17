13:49 17.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Испании вновь разбился истребитель

В Мадриде на авиабазе Торрехон-де-Ардос разбился военный истребитель F-18. Об этом передает издание El Mundo.

В Испании вновь разбился истребитель

Согласно информации источника, воздушный транспорт загорелся во время взлета, в результате пилот потерял управление и погиб на месте происшествия. Причины самолетной аварии выясняются.

Это уже второй случай за неделю, когда военный истребитель попадает в смертельный инцидент. Ранее во время проведения военного парада ко Дню Испании разбился истребитель Eurofighter, в результате которого погиб пилот. В Минобороны Испании утверждают, что никто из участников и зрителей военного парада не пострадал.

 Испанские власти приняли решение более не проводить военно-воздушные учения в местах массового скопления людей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Харьковщине упал одномоторный самолет.


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