В Ирландии растет количество жертв урагана "Офелия"

Два человека погибли в результате падения деревьев в графствах Уотерфорд и Типперэри. Третий смертельный случай был зафиксирован в графстве Лаут. Тут погиб мужчина, на автомобиль которого упало дерево.

Как сообщает Associated Press, в настоящее время порывы ветра достигают 200 километров в час. Местные власти вынуждены были остановить полеты 130 рейсов самолетов и закрыть школы. Более 360 тысяч домов остались без света. В столице прекращена работа городского транспорта, полиция призвала дублинцев отказаться от использования автомобилей и без особой нужды не выходить из дома.

В свою очередь премьер-министр Ирландии Лео Варадкар также призвал людей оставаться в закрытом помещении до тех пор, пока шторм не пройдет. Власти объявили красный уровень опасности в графствах западной части страны в связи с приближением атлантического урагана "Офелия".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на вечер понедельника, 16 октября, ураган " Офелия" достиг Ирландии. Стихия уже принесла жертвы. По предварительным данным в округе Уотерфорд погибла 50-ти летняя женщина.