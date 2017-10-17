В Днепре водитель, убегая от полиции, устроил ДТП

Такие данные распространили в патрульной полиции Днепра. Согласно данным патрульных – ночью 17 октября правоохранители увидели авто, ехавшее навстречу. Полицейские приняли решение транспорт остановить, однако водитель вместо этого набрал скорость и устроил гонки. Патрульные начали преследование, требуя водителя остановиться. В итоге водитель с управлением не справился, съехал на обочину и получил травмы по итогам ДТП.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Ровно автомобиль врезался в остановку. В результате две женщины были серьезно травмированы.