22:56 17.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Афганистане смертник напал на тренировочный центр полиции, убито 40 человека

Во вторник, 17 октября, смертник группировки Талибан напал на тренировочный центр полиции Афганистана.

В Афганистане смертник напал на тренировочный центр полиции, убито 40 человека

Он подозвал автомобиль возле центра, расположенного в штаб-квартире в Гардез, столице провинции Паттия. Затем несколько человек устроили стрельбу.

В результате количество жертв превысили 40 человек. Как сообщает Reuters, еще 160 человек получило ранения. Среди погибших оказались не только сотрудники сил безопасности, но и гражданские. Один из убитых - начальник местной полиции.

Вместе с тем местное издание Pajhwok Afghan News сообщает, что 41 мирный житель и правоохранитель погиб в результате террористического акта. В числе пострадавших и получивших ранения оказалось 50 афганских военнослужащих.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мерсине на средиземноморском побережье Турции прогремел взрыв около полицейского автобуса. По предварительным данным, целью злоумышленников мог являться полицейский автобус, размещенный вблизи места случившегося.


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