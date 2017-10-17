В Афганистане смертник напал на тренировочный центр полиции, убито 40 человека

Он подозвал автомобиль возле центра, расположенного в штаб-квартире в Гардез, столице провинции Паттия. Затем несколько человек устроили стрельбу.

В результате количество жертв превысили 40 человек. Как сообщает Reuters, еще 160 человек получило ранения. Среди погибших оказались не только сотрудники сил безопасности, но и гражданские. Один из убитых - начальник местной полиции.

Вместе с тем местное издание Pajhwok Afghan News сообщает, что 41 мирный житель и правоохранитель погиб в результате террористического акта. В числе пострадавших и получивших ранения оказалось 50 афганских военнослужащих.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мерсине на средиземноморском побережье Турции прогремел взрыв около полицейского автобуса. По предварительным данным, целью злоумышленников мог являться полицейский автобус, размещенный вблизи места случившегося.