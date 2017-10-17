В Афганистане произошел очередной теракт

Согласно информации источника, в результате теракта погибло по меньшей мере восемь человек, включая двоих смертников, более 30 человек получили ранение и были срочно госпитализированы.

Целью атаки смертников был полицейский участок. Один из боевиков был вооружен стрелковым оружием и выпустил несколько обойм в сторону правоохранителей. Второй боевик на автомобиле влетел в здание участка и подорвал его.

Ответственность за атаку взяли на себя боевики террористической организации "Талибан".

Ранее целью атаки боевиков организации были генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Пентагона Джеймс Мэттис, которые прибыли в аэропорт Кабула в страну с рабочим визитом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Афганистане террорист-смертник активировал свой пояс при атаке на конвой НАТО.