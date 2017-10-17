Турция закрыла свои аэропорта для рейсов с территории иракского Курдистана

Об этом передает Hurriyet daily news.

Согласно информации источника, такое решение турецкое правительство приняло в связи с угрозой военного столкновения между курдской "Пешмергой" и иракскими правительственными войсками, все воздушные судна, пересекающие турецкое воздушное пространство с территории северного Ирака будут немедленно подвергнуты атаке.

Ранее Багдад выставил требование автономии с целью передать контроль над пограничным пунктом Ибрагим Халил-Хабур, который сейчас контролируется иракским Курдистаном.

В свою очередь курдские войска подтянули своих солдат к границе города Киркук, и уже успели занять южную его часть.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ирак отменил международные рейсы в курдскую столицу после референдума о независимости.