11:54 17.10.2017 | Происшествия | Новости
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Турция закрыла свои аэропорта для рейсов с территории иракского Курдистана

Анкара закрыла воздушное пространство для всех рейсов, которые направляются с территории контролируемой курдами северной части Ирака. 

Турция закрыла свои аэропорта для рейсов с территории иракского Курдистана

Об этом передает Hurriyet daily news.

Согласно информации источника, такое решение турецкое правительство приняло в связи с угрозой военного столкновения между курдской "Пешмергой" и иракскими правительственными войсками, все воздушные судна, пересекающие турецкое воздушное пространство с территории северного Ирака будут немедленно подвергнуты атаке.

Ранее Багдад выставил требование автономии с целью передать контроль над пограничным пунктом Ибрагим Халил-Хабур, который сейчас контролируется иракским Курдистаном.

В свою очередь курдские войска подтянули своих солдат к границе города Киркук, и уже успели занять южную его часть.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Ирак отменил международные рейсы в курдскую столицу после референдума о независимости.


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