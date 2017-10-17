12:49 17.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пассажир автобуса напал на украинского пограничника

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали украинца, который пытался напасть на сотрудника пограничной службы. 

Пассажир автобуса напал на украинского пограничника

Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Согласно информации службы, на КПП "Краковец" с рейсового автобуса был снят украинский гражданин, который отказался проходить пограничный контроль.

Мужчина стал хамить пограничникам и лезть с ними в драку. Он пытался нанести несколько ударов женщине-военнослужащему, однако был быстро прижат лицом к земле.

Как выяснилось, пассажир был в состоянии сильного алгокольного опьянения. Национальная полиция возбудила уголовное дело по 1 статье 345 Уголовного кодекса Украины за попытку нанесения телесных повреждений сотруднику правоохранительной службы при исполнении обязанностей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на границе с Польшей неизвестные лица напали и побили украинских полицейских.


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