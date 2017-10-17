На Мальте взорвали автомобиль журналистки - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как выяснили правоохранительные органы, в транспортном средстве была заложена мощная взрывчатка. Также они подчернули, что около 15 дней назад журналистка пожаловалась, что ей угрожают убийством. И как оказалось, ее опасения были не зря.

Отмечается, что машину с журналисткой взорвали во время движения у города бедные на севере страны.

В свою очередь глава правительства Мальты Джозеф Мускат осудил убийство Дафны Каруаны. Известно, что политик неоднократно был одним из фигурантов коррупционных расследований журналистки.

"Все знают, что Каруана Галиция была строгим критиком политиков, а также меня лично, но этот варварский поступок нельзя оправдать", - подчеркнул Мускат.

Добавим, что Галиция была автором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на журналиста под Киевом напали люди агрария Сергея Попова, известного земельными аферами.