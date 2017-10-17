На Донбассе около КПВВ женщина получила осколочные ранения

Так, ранения были получены по пути к КПВВ "Майорское" – по итогам взрыва неизвестного аппарата накануне. Такие данные распрстранила пресс-служба ГПСУ. Согласно данным – 16-го октября примерно в 16-ть часов вечера к "Майорскому" со стороны Жованки прибыла гражданка Украины.

У женщины были видны ранения руки, а также грудной клетки. По словам самой потерпевшей, ранения были получены во время следования к КПВВ – от внезапного взрыва некого устройства. Вскоре на место прибыли врачи – женщине оказали помощь.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе 16-го октября по итогам обстрелов террористов погибло два силовика.