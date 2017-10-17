Харьковчанина в собственной квартире связали и ограбили двое неизвестных

По словам полицейских, злоумышленники проникли в квартиру местного жителя 16 октября около двух дня. Парень как раз пришел домой после прогулки с собакой и застал двух грабителей, которые напали на него.

Они брызнули ему в лицо баллончиком, связали, начали угрожать ножом и отобрали у парня 50 тысяч гривен.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей происшествия, выяснили приметы нападавших и начали розыск.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", двое злоумышленников, переодетые в полицейских украли у женщины слитки золота и украшения на сумму около 300 тысяч евро.Отмечается, что им удалось получить ключи от сейфа и украсть 10 золотых слитков, а также драгоценности.