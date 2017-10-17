Американские ВВС нанесли новые авиаудары в Йемене

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно информации источника, ВВС атаковали два тренировочных лагеря в мухафазе Эль-Байда, где проходили обучение новобранцы из Йемена. В Министерстве обороны США утверждают, что боевиков тренировали использовать АК-47, пулеметы, ручные противотанковые гранатометы.

В результате атаки два лагеря были полностью уничтоженными, количество подтвержденных жертв перевалило за 15 человек.

Ранее американские ВВС совместно с СДС в Сирии полностью освободили город Ракка, который находился в осаде с шестого июня. Город Мосул также был освобожден от боевиков и на данный момент контролируется правительственными войсками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Йемене в результате авиаудара погибли 20 мирных жителей.