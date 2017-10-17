08:23 17.10.2017 | Происшествия | Новости
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Американские ВВС нанесли новые авиаудары в Йемене

Воздушные силы объединенной коалиции США совершило несколько авианалетов по тренировочным лагерям боевиков ИГИЛ. 

Американские ВВС нанесли новые авиаудары в Йемене

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно информации источника, ВВС атаковали два тренировочных лагеря в мухафазе Эль-Байда, где проходили обучение новобранцы из Йемена. В Министерстве обороны США утверждают, что боевиков тренировали использовать АК-47, пулеметы, ручные противотанковые гранатометы. 

В результате атаки два лагеря были полностью уничтоженными, количество подтвержденных жертв перевалило за 15 человек.

Ранее американские ВВС совместно с СДС в Сирии полностью освободили город Ракка, который находился в осаде с шестого июня. Город Мосул также был освобожден от боевиков и на данный момент контролируется правительственными войсками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Йемене в результате авиаудара погибли 20 мирных жителей.


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