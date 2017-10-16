Во Львове ребенок на электромобиле сбил пенсионера - ВИДЕО
В воскресенье, 15 октября, на площади Соборности, возле Оперного театра во Львове, ребенок на детском электромобиле сбил пенсионера. Об этом сообщает управление безопасности Львовского городского совета.
Как выяснили правоохранительные органы, одна из машинок незаконного проката аттракционов наехала на ногу пенсионера. В результате пожилой мужчина не удержал равновесия и упал, сильно ударившись головой о бордюр.
При этом очевидцы проишествия долго не думая, вызвали потерпевшему скорую помощь.
"ЛКП "Муниципальная дружина" конфисковала 20 детских электромобилей. Но есть решение суда, которое требует вернуть аттракционы владельцу. С этим постановлением городская власть не согласна", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" хочет выставить на продажу вс авто компании. Известно, что "Нафтогаз" намерен продать 59 из 62 авто, которые принадлежат компании, в т.ч. весь автопарк Mercedes.