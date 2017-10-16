Во Львове ребенок на электромобиле сбил пенсионера - ВИДЕО

Как выяснили правоохранительные органы, одна из машинок незаконного проката аттракционов наехала на ногу пенсионера. В результате пожилой мужчина не удержал равновесия и упал, сильно ударившись головой о бордюр.

При этом очевидцы проишествия долго не думая, вызвали потерпевшему скорую помощь.

"ЛКП "Муниципальная дружина" конфисковала 20 детских электромобилей. Но есть решение суда, которое требует вернуть аттракционы владельцу. С этим постановлением городская власть не согласна", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" хочет выставить на продажу вс авто компании. Известно, что "Нафтогаз" намерен продать 59 из 62 авто, которые принадлежат компании, в т.ч. весь автопарк Mercedes.