08:00 16.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове ребенок на электромобиле сбил пенсионера - ВИДЕО

В воскресенье, 15 октября, на площади Соборности, возле Оперного театра во Львове, ребенок на детском электромобиле сбил пенсионера. Об этом сообщает управление безопасности Львовского городского совета.

Во Львове ребенок на электромобиле сбил пенсионера - ВИДЕО

Как выяснили правоохранительные органы, одна из машинок незаконного проката аттракционов наехала на ногу пенсионера. В результате пожилой мужчина не удержал равновесия и упал, сильно ударившись головой о бордюр.

При этом очевидцы проишествия долго не думая, вызвали потерпевшему скорую помощь.

"ЛКП "Муниципальная дружина" конфисковала 20 детских электромобилей. Но есть решение суда, которое требует вернуть аттракционы владельцу. С этим постановлением городская власть не согласна", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" хочет выставить на продажу вс авто компании. Известно, что "Нафтогаз" намерен продать 59 из 62 авто, которые принадлежат компании, в т.ч. весь автопарк Mercedes. 


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