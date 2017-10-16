В Запорожье произошла авария с участием машины "Скорой" - ФОТО

Сегодня ночью в Запорожье случилась авария с участием двух автомобилей. Так, легковой автомобиль ВАЗ-2106 врезался в машину скорой медицинской помощи Peugeot, в результате чего пострадали четыре человека.
Об этом сообщили в патрульной полиции города.
Согласно словам правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Старого Днепра около 00:30. В результате инцидента пострадали доктор, фельдшер и медсестра, а также водитель ВАЗ, потерпевших доставили больницу.
Также сотрудники полиции подчеркнули, что водитель ВАЗ был в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице около торгово-развлекательного центра возникло возгорание авто. При этом уточняется, что причины возникновения пожара пока не известны. На месте работали патрульные, пожарные и скорая помощь.