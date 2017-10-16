13:51 16.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье произошла авария с участием машины "Скорой" - ФОТО

Сегодня ночью в Запорожье случилась авария с участием двух автомобилей. Так, легковой автомобиль ВАЗ-2106 врезался в машину скорой медицинской помощи Peugeot, в результате чего пострадали четыре человека.

В Запорожье произошла авария с участием машины

Об этом сообщили в патрульной полиции города.

Согласно словам правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Старого Днепра около 00:30. В результате инцидента пострадали доктор, фельдшер и медсестра, а также водитель ВАЗ, потерпевших доставили больницу.

Также сотрудники полиции подчеркнули, что водитель ВАЗ был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице около торгово-развлекательного центра возникло возгорание авто. При этом уточняется, что причины возникновения пожара пока не известны. На месте работали патрульные, пожарные и скорая помощь.


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