В Запорожье произошла авария с участием машины "Скорой" - ФОТО

Об этом сообщили в патрульной полиции города.

Согласно словам правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Старого Днепра около 00:30. В результате инцидента пострадали доктор, фельдшер и медсестра, а также водитель ВАЗ, потерпевших доставили больницу.

Также сотрудники полиции подчеркнули, что водитель ВАЗ был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице около торгово-развлекательного центра возникло возгорание авто. При этом уточняется, что причины возникновения пожара пока не известны. На месте работали патрульные, пожарные и скорая помощь.