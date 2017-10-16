15:29 16.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ужгороде застрелили директора обувной фабрики - ФОТО

В Ужгороде в понедельник, 16 октября, в своем рабочем кабинете застрелили директора обувной фабрики "Апаран".

В Ужгороде застрелили директора обувной фабрики - ФОТО

Мужчина умер на месте происшествия. Как сообщает местное издание Mukachevo.net, ссылаясь на данные полиции, убийство произошло около 11 часов утра.

При этом в полиции уже доложили, что подозреваемый в убийстве задержан, его допрашивают. О мотивах преступления информации пока нет.

Также сообщается, что убийца совершил несколько выстрелов. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 октября, в Одессе стреляли в Радковского когда он как раз выходил из ресторана. В результате мужчина получил огнестрельные ранения в спину и руку и был госпитализирован. По данному делу арестованы 23-летний житель Одессы и 27-летний житель Херсонской области.


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