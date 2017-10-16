Ураган "Офелия" достиг Ирландии, есть жертвы

Стихия уже принесла жертвы. По предварительным данным в округе Уотерфорд погибла 50-ти летняя женщина.

Как сообщает BBC, шторм повалил дерево, которое упало на машину. Погибла одна женщина, а другая, возрастом около 70 лет, получила травмы.

Вместе с тем местные власти сообщают, что в Ирландии около 120 тысяч домов лишились электричества из-за непогоды. Все школы и колледжи в Северной Ирландии и Ирландии закрыты.

Синоптики отмечают, что скорость ветра прогнозируется до 105 километров в час, однако его порывы могут достичь и 129 километров в час. Метеослужба Ирландии объявила красный уровень опасности в графствах западной части в связи с усилением урагана "Офелия" до третьей степени опасности. Режим чрезвычайной погодной ситуации будет действовать 1до 17 октября.

Напомним, ураган "Офелия" сформировался в Атлантическом океане. Британцев предупредили о возможных отключениях электроэнергии и перебоях в работе мобильной связи, а также - возможных сложностях с транспортным перевозками.

Как сообщал УРА-Информ, в западной части тихого океана сформировался новый тропический шторм, получивший имя " Ханун".