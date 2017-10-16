Количество жертв взрыва в Сомали достигло 300 человек

Еще более 300 человек получили ранения. Как сообщает агентство Associated Press", ссылаясь на главу местной службы скорой помощи, количество жертв может расти и дальше.

Вместе с тем сегодня в стране уже начались похороны погибших. Местные власти уже назвали атаку возле отеля "Сафари" самым смертоносным нападением террориста-одиночки в истории страны.

Напомним, в минувшую субботу на одной из оживленных улиц города у отеля "Сафари" был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. По мнению полиции, целью теракта был именно отель. Министр информации Сомали Абдирахман Осман заявил, что атака в Могадишо была совершена террористами из группировки "Аш-Шабаб".

Как сообщал УРА-Информ, 189 человек стали жертвами взрыва грузовика в столице Сомали Могадишо. Еще более 200 человек с тяжелыми травмами находятся в лечебных учреждениях.