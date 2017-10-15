В Харькове вандалы испортили памятник воинам УПА

Об этом сообщает харьковская полиция на своей странице в Facebook.

По словам правоохранителей, сам памятник находится в парке Молодежный. Так, когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия выяснилось, что злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства инцидента и ищут причастных к нему лиц.

"Информация об акте вандализма внесена в журнал единого учета правонарушений", - говорится в сообщении.

Также по данному инциденту решается вопрос про квалификацию события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скульптуры ставшие визитной карточкой города, все чаще страдают от разрушени вандалами. Чаще всего от вандализма страдают сказочные персонажи Пейзажной аллеи, памятник Пионтковскому, скульптура Самсона и другие.