10:54 15.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине сгорел частный дом: двое погибших

Еще четыре ребенка по итогам пожар в частном доме получили ожоги.

На Харьковщине сгорел частный дом: двое погибших

Дети вскоре были госпитализированы. Так, в Харьковской области в процессе пожара в частном доме выявлены спасателями тела двух человек, среди них также один ребенок. Кроме того, также еще четверо детей получили различные ожоги. Такие данные распространил недавно пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что 14-го октября 2017 г. в 15:52 поступили данные про пожар в одноэтажном жилом доме в селе Хотомля, что в Харьковской области. В процессе устранения  пожара были выявлены тела двух человек, среди которых - девочка 2014 г.р.

Как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии уже более 30-ти человек пострадали от лесных пожаров.


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