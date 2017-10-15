На Харьковщине сгорел частный дом: двое погибших

Дети вскоре были госпитализированы. Так, в Харьковской области в процессе пожара в частном доме выявлены спасателями тела двух человек, среди них также один ребенок. Кроме того, также еще четверо детей получили различные ожоги. Такие данные распространил недавно пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что 14-го октября 2017 г. в 15:52 поступили данные про пожар в одноэтажном жилом доме в селе Хотомля, что в Харьковской области. В процессе устранения пожара были выявлены тела двух человек, среди которых - девочка 2014 г.р.

Как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии уже более 30-ти человек пострадали от лесных пожаров.