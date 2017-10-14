В Кропивницкой области произошло смертельное ДТП

В Кропивницкой области произошло столкновение столкновение автомобиля с деревом, в результате которого погибло два человека. Об этом передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации службы, на автодороге возле поселка Шевченково иномарка влетела в дерево. Спасатели выехали на место происшествия, так как пострадавшие не смогли самостоятельно выбраться из под обломков автомобиля.
Водитель иномарки "Ford Escort" съехал с основного пути дороги и, не сумев вовремя нажать педаль тормоза, врезался в столб дерева на скорости 80 км\час. Сотрудникам спасательных служб пришлось использовать гидравлические ножницы для того, чтобы вытащить тела погибших.
В салоне авто на момент аварии находилось пять человек, трое из которых на данный момент госпитализированы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Волыне столкнулись четыре автомобиля, в результате которого пострадало три человека.