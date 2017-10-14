12:21 14.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницкой области произошло смертельное ДТП

В Кропивницкой  области произошло столкновение столкновение автомобиля с деревом, в результате которого погибло два человека. Об этом передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Кропивницкой области произошло смертельное ДТП

Согласно информации службы, на автодороге возле поселка Шевченково иномарка влетела в дерево. Спасатели выехали на место происшествия, так как пострадавшие не смогли самостоятельно выбраться из под обломков автомобиля.

Водитель иномарки "Ford Escort" съехал с основного пути дороги и, не сумев вовремя нажать педаль тормоза, врезался в столб дерева на скорости 80 км\час. Сотрудникам спасательных служб пришлось использовать гидравлические ножницы для того, чтобы вытащить тела погибших.

В салоне авто на момент аварии находилось пять человек, трое из которых на данный момент госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Волыне столкнулись четыре автомобиля, в результате которого пострадало три человека. 


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