10:21 14.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве прекратили деятельность борделя

В столице правоохранители прикрыли деятельность преступной группы, занимавшейся предоставлением предоставлением интимных услуг. Об этом передает пресс-служба ГУНП в Киевской области

В Киеве прекратили деятельность борделя

Согласно информации службы, в группировке состояло пятеро человек, во главе стоял 28-ний киевлянин. Интимные услуги предоставлялись иностранным клиентам, для этого нанимались смазливые девушки со знанием иностранного языка. Клиентами такой "компании" были преимущественно иностранцы.

Цена услуг девущек варьировалась от одной до четырех тыс гривен. Полиция провела обыски по месту деятельности борделя и изъяла денежные средства, банковские карты, рекламные визитки, записки с расчетами клиентов и девушек, наркотики и несколько видов оружия.

Ранее Нациполиция прекратила работу канала торговли людьми во Львове.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители вместе с пограничниками разоблачили международный канал по торговле людьми в Днепровской области. 


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