В Кении ученик напал на школу и убил есть человек

По предварительной информации, погибли, пятеро учеников и охранник школы.

Отмечается, что одного из учеников отстранили от занятий после конфликта с одноклассником. Очевидцы утверждают, что он угрожал сжечь школу, если его не восстановят.

Ученик вернулся в школу с двумя "сообщниками" и устроил стрельбу.

По непроверенной информации, они также изнасиловали двух девочек.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Северном микрорайоне города Херсон неизвестные обстреляли двоих мужчин. Согласно информации службы, около торгового супермаркета неизвестные на автомобиле Daewoo Lanos выпустили пистолетную обойму в машину, в которой находились несколько херсонских жителей.