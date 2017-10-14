18:25 14.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Кении ученик напал на школу и убил есть человек

Стрельба произошла в здании средней школы в Кении. В результате чего были убиты шесть человек, еще 18 получили ранения. Об этом информирует ВВС.

В Кении ученик напал на школу и убил есть человек

По предварительной информации, погибли, пятеро учеников и охранник школы.

Отмечается, что одного из учеников отстранили от занятий после конфликта с одноклассником. Очевидцы утверждают, что он угрожал сжечь школу, если его не восстановят.

Ученик вернулся в школу с двумя "сообщниками" и устроил стрельбу.

По непроверенной информации, они также изнасиловали двух девочек.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Северном микрорайоне города Херсон неизвестные обстреляли двоих мужчин. Согласно информации службы, около торгового супермаркета неизвестные на автомобиле Daewoo Lanos выпустили пистолетную обойму в машину, в которой находились несколько херсонских жителей. 


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