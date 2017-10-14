Совершена новая кибератака на британский парламент

Об этом передает The Daily Telegraph.

Согласни информации издания, атака продолжалась около 12 часов, было повреждена работа электронных почт более 90 британских парламентариев. Сотрудники разведки уверены, что целью атаки было похищение информации, которая несет национальную важность и особую секретность.

Ранее в МИ-5 подозревали в кибератаке Россию, однако скоро в ведомстве вышли на след, который тянулся из Тегерана. Были похищены данные в области обороны и внешней политики. За последние пол года британские правительственные службы и политики уже несколько раз подвергались взломам со стороны внешних сил влияния.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США, Франция, Германия, Великобритания заявили, что не признают и осуждают запуск Ираном ракеты-носителя собственного производства Simorgh.