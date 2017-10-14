Курдистан отправил ополченцев на границу с Ираком

Бойцы вооруженного курдского формирования "Пешмерга" отправлены на защиту спорной территории Киркук. Об этом передает информационное агентство Reuters.
Согласно информации источника, курды заняли около трех км на южной части города Киркук, чтобы предотвратить возможное столкновение с войсками Багдада. Более шести тыс солдат контролируют данный регион с начала 2014 года.
Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде призвал курдские формирования "Пешмерга" стать частью иракской армии для окончательного разгрома террористов "Исламского государства" и восстановления контроля над спорными территориями.
Сам район Киркука очень богат нефтью, а потому он и стал спорной землей между Багдадом и автономией Курдистана. Официальное правительство Ирака предлагает ввести совместное управление областью, дабы предотвратить военное столкновение внутри страны.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Багдад требует от курдской автономии передать контроль над аэропортами и контрольно-пропускными пунктами на границах.