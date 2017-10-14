Курдистан отправил ополченцев на границу с Ираком

Согласно информации источника, курды заняли около трех км на южной части города Киркук, чтобы предотвратить возможное столкновение с войсками Багдада. Более шести тыс солдат контролируют данный регион с начала 2014 года.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде призвал курдские формирования "Пешмерга" стать частью иракской армии для окончательного разгрома террористов "Исламского государства" и восстановления контроля над спорными территориями.

Сам район Киркука очень богат нефтью, а потому он и стал спорной землей между Багдадом и автономией Курдистана. Официальное правительство Ирака предлагает ввести совместное управление областью, дабы предотвратить военное столкновение внутри страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Багдад требует от курдской автономии передать контроль над аэропортами и контрольно-пропускными пунктами на границах.