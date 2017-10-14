22:49 14.10.2017 | Происшествия | Новости
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Два взрыва прогремели в Сомали, погибло более 40 человек - ФОТО

В столице Сомали Могадишо в результате взрыва двух автомобилей погибли 40 человек и более десяти мирных жителей получили ранения. Об этом передает Reuters.

Два взрыва прогремели в Сомали, погибло более 40 человек - ФОТО

В различных частях Могадишо, в районах скопления людей, взорвались два автомобиля. В результате чего 40 человека погибли и десять людей получили ранения.

По данным издания, в машинах была заложена взрывчатка.

Первый взрыв произошел недалеко от правительственных учреждений, гостиниц и ресторанов. В результате чего, уничтожил несколько зданий и повредил более десяти автомобилей.

Где-то через два часа спустя произошел второй взрыв.

После которого правоохранительные органы задержали подозреваемого, у которого были обнаружены взрывчатые вещества.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепровском районе столицы - на улице Бучмы прогремел взрыв в жилом доме. Так, взрыв прогремел на улице Бучмы, дом номер восемь. По итогам взрыва в одной из квартир один житель данной квартиры пострадал.


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