Два взрыва прогремели в Сомали, погибло более 40 человек - ФОТО

В различных частях Могадишо, в районах скопления людей, взорвались два автомобиля. В результате чего 40 человека погибли и десять людей получили ранения.

По данным издания, в машинах была заложена взрывчатка.

Первый взрыв произошел недалеко от правительственных учреждений, гостиниц и ресторанов. В результате чего, уничтожил несколько зданий и повредил более десяти автомобилей.

Где-то через два часа спустя произошел второй взрыв.

После которого правоохранительные органы задержали подозреваемого, у которого были обнаружены взрывчатые вещества.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Днепровском районе столицы - на улице Бучмы прогремел взрыв в жилом доме. Так, взрыв прогремел на улице Бучмы, дом номер восемь. По итогам взрыва в одной из квартир один житель данной квартиры пострадал.