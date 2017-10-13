13:31 13.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100176230:Polishuk

В Ужгороде произошла стрельба, мужчина получил ранения - ФОТО

В Ужгороде в ночь на пятницу, 13 октября, неизвестные открыли стрельбу.

В Ужгороде произошла стрельба, мужчина получил ранения - ФОТО

В результате инцидента ранен мужчина. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области около четыре часов утра правоохранители получили информацию местного жителя.

Мужчина сообщал, что по улице Льва Толстого слышал выстрелы. Полиция уже на месте происшествия обнаружила пистолет "Zoraki" с четырьмя патронами, а также следы крови.

Во время расследования было установлено, что в результате инцидента пострадал 27-летний житель села Ключарки Мукачевского района. В настоящее время он находится в больнице. Полиция открыла факту уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины Хулиганство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в Дарницком районе 12 октября 2017 года произошла перестрелка, есть пострадавший. Предварительно установлено, что после обмена валюты, когда 28-летний местный житель выходил из автомобиля, три человека в масках на лице пытались отобрать у него тысячу долларов, выстрелив ему в живот травматическим пистолетом.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив