08:33 13.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Сирии прогремели несколько взрывов, погибли 50 человек

На северо-востоке Сирии в ночь на пятницу, 13 октября, прогремело несколько взрывов террористов-смертников.

В Сирии прогремели несколько взрывов, погибли 50 человек

В результате инцидента погибли 50 человек. Как сообщает Reuters, в провинции Хасака у населенного пункта Абу-Фас. Всего было три смертника, которые находились в заминированных автомобилях.

Прогремело три взрыва, во время которых также большое количество людей пострадало. Точное количество травмированных не называется.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыва в кафе на западе иракской провинции Анбар погибли 11 человек, еще 15 пострадали.


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