В шведском Треллеборге неизвестный открыл огонь по людям - ФОТО

Сообщается, что в полицию поступило несколько звонков о предполагаемой стрельбе примерно около одиннадцати вечера в четверг, 12 октября.

По словам правоохранителей, ранения получили по меньшей мере четверо мужчин. Они были госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Также сказано, что сразу после инцидента район оцепила полиция и прибыли кареты скорой помощи. В данное время, полиция разыскивает нескольких подозреваемых.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на территории Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства, злоумышленник устроил стрельбу возле лицея, в результате чего 15-летний юноша получил ранения.