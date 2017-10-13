08:57 13.10.2017 | Происшествия | Новости
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В шведском Треллеборге неизвестный открыл огонь по людям - ФОТО

На юге Швеции в центре города Треллеборг неизвестный открыл стрельбу по мирным жителям, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом сообщило местное издание Aftonbladet.

В шведском Треллеборге неизвестный открыл огонь по людям - ФОТО

Сообщается, что в полицию поступило несколько звонков о предполагаемой стрельбе примерно около одиннадцати вечера в четверг, 12 октября.

По словам правоохранителей, ранения получили по меньшей мере четверо мужчин. Они были госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Также сказано, что сразу после инцидента район оцепила полиция и прибыли кареты скорой помощи. В данное время, полиция разыскивает нескольких подозреваемых.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на территории Киевского профессионального лицея строительства и коммунального хозяйства, злоумышленник устроил стрельбу возле лицея, в результате чего 15-летний юноша получил ранения.


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