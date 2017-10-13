В Мелитополе у пенсионера изъяли пять кило марихуаны - ФОТО

Как сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области, наркодилером оказался гражданин 1955 года. Также правоохранители подчеркнули, что у мужчины конфисковали наркотические вещества в виде "шишек" в высушенном состоянии общим весом 5 кг (наркотическое средство "марихуана") и три куста наркосодержащих растений отборочного рода "конопля" с признаками культивации и полива.

В данный момент все найденное было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Кроме того, по данному факту полицейские открыли уголовное производство по статье о незаконном обороте наркотиков (ч.3 ст.309 УК Украины).

Теперь подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в н.п. Одесса трое мужчин занимались изготовлением марихуаны. Также мужчины изготавливали амфетамин и психотропные вещества, продавали они их на территории Одессы и в городке Коблево Николаевской области.