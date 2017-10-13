В Харькове студентка прыгнула с 15 этажа

Такие данные распространили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области. Согласно данным – сообщение про самоубийство поступило от медиков скорой. Предварительно стало известно, что 17-летняя девушка решила прыгнуть с балкона, который расположен на 15-ом этаже здания – на переулке Искринском.

Погибшая была жительницей Киева, а училась она в техникуме Харькова. На данный момент выясняют причины, которые вынудили студентку совершить страшный поступок.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове мужчина покончил с собой, подсоединив провода к своим конечностям. Провода были подключены к трансформатору.