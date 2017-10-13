В Харькове мужчина совершил ограбление клуба игровых автоматов

Согласно информации службы, мужчина проиграл все свои деньги в игровых автоматах и решил "отыграться" за счет заведения. Он похитил четыре тыс гривен и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители объявили преступника в розыск. Сотрудники лотерейного клуба утверждают, что мужчина был постоянным посетителем и страдал лудоманией.

В правительстве уже несколько раз инициировали закон о запрете незаконной букмекерской деятельности и игрового бизнеса. СНБО ввел ограничительные санкции против этих компаний, а Минфин стал выдавать специальные лицензии на разрешение букмекерской деятельности.

В АМКУ уверены в том, что такие ограничения приведут украинский рынок лотерей в полный упадок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера в Киеве в Дарницком районе трое неизвестных ограбили мужчину, предварительно ранив его в живот.