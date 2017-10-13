17:49 13.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100176266:roman

В Харькове мужчина совершил ограбление клуба игровых автоматов

В Харькове неизвестный ночью ограбил лотерейный клуб. Об этом передает пресс-служба полиции региона. 

В Харькове мужчина совершил ограбление клуба игровых автоматов

Согласно информации службы, мужчина проиграл все свои деньги в игровых автоматах и решил "отыграться" за счет заведения. Он похитил четыре тыс гривен и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители объявили преступника в розыск. Сотрудники лотерейного клуба утверждают, что мужчина был постоянным посетителем и страдал лудоманией.

В правительстве уже несколько раз инициировали закон о запрете незаконной букмекерской деятельности и игрового бизнеса. СНБО ввел ограничительные санкции против этих компаний, а Минфин стал выдавать специальные лицензии на разрешение букмекерской деятельности.

В АМКУ уверены в том, что такие ограничения приведут украинский рынок лотерей в полный упадок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера в Киеве в Дарницком районе трое неизвестных ограбили мужчину, предварительно ранив его в живот.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив