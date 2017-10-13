В Черновцах мужчина пытался зарезаться посреди улицы - ФОТО

Соглансно словам очевидцев, мужчина гулял по городу с ножом и выкрикивал, что хочет убить себя. Так, по прибытию на место проишествия полицейские пытались успокоить неадекватного гражданина, однако он никак не реагировал.

Также правоохранители ограны выяснили, что причиной такого поведения послужили проблемы в семье.

"Патрульному Денису Исопчуку удалось отвлечь внимание мужчины и выбил у него из рук нож. На место происшествия приехала скорая", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве сотрудники полиции задержали иностранца, который ножом ранил местного жителя. Сообщается, что потасовка произошла около одного из развлекательных заведений между группой лиц.