10:00 13.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100176210:labazovych

В Черновцах мужчина пытался зарезаться посреди улицы - ФОТО

В Черновцах неизвестный мужчина хотел покончить с собой посреди улицы. Правоохранители сразу же направились к месту происшествия, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В Черновцах мужчина пытался зарезаться посреди улицы - ФОТО

Соглансно словам очевидцев, мужчина гулял по городу с ножом и выкрикивал, что хочет убить себя. Так, по прибытию на место проишествия полицейские пытались успокоить неадекватного гражданина, однако он никак не реагировал.

Также правоохранители ограны выяснили, что причиной такого поведения послужили проблемы в семье. 

"Патрульному Денису Исопчуку удалось отвлечь внимание мужчины и выбил у него из рук нож. На место происшествия приехала скорая", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве сотрудники полиции задержали иностранца, который ножом ранил местного жителя. Сообщается, что потасовка произошла около одного из развлекательных заведений между группой лиц. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив