СБУ заблокировала схему финансирования ЛНР - ФОТО

По словам оперативников, в СБУ установили что противоправную схему организовал участник одного из незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

Он привлек к реализации этой схемы семью переселенцев из Луганска, курьера-перевозчика и еще нескольких людей.

Выяснилось, что злоумышленник подыскивал на Луганщине людей пенсионного возраста, предлагал оформлять и получать в Харькове украинские пенсии при его посредничестве.

После снятия денег с карточек курьер переправлял их в "ЛНР" организатору. Участник группировки потом отдавал часть суммы пенсионерам, а остальные деньги забирал себе и сообщникам. Ориентировочный доход злоумышленников составил около 500 тысяч гривен.

Отмечается, что оперативники СБУ провели ряд санкционированных обысков в Харькове и Попасной Луганской области в автомобилях и домах участников схемы.

В ведомстве сообщают, что у злоумышленников изъято более ста тысяч гривен и "черная бухгалтерия", которая подтверждает проведение операции.

В данное время, продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства. В ходе досудебного следствия проверяется информация об участии в схеме чиновников государственных социальных учреждений.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Международном аэропорту "Харьков" была задержана преступница, которая организовал канал транспортировки опасных наркотиков в Украину.