10:17 13.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом иномарка влетела в дерево, водитель погиб

В Киевской области в пятницу утром, 13 октября, иномарка врезалась в дерево.

Под Киевом иномарка влетела в дерево, водитель погиб

В результате аварии водитель Subaru скончался на месте происшествия. Как сообщают управление превентивной полиции Киевской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге от города Березань до села Лехнивка Барышевского района.

Водитель, житель села, значительно превысил скорость движения и не справился с управлением. В итоге его машина влетела в дерево.

Пассажиров в машине не было. Сейчас полиция устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области в четверг вечером, 12 октября, легковушка врезалась в скамейку возле жилого дома. В результате аварии погибли три пожилые женщины. При этом водитель находясь в состоянии алкогольного опьянения.


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