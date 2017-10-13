На Одесчине пьяный водитель убил трех женщин - ФОТО

В Одесской области в четверг вечером, 12 октября, легковушка врезалась в скамейку возле жилого дома.
В результате аварии погибли три пожилые женщины. При этом водитель находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщает пресс-служба полиции области на своей странице в Facebook, инцидент произошел в селе Виноградовка Болградского района. 47-летний мужчина, находясь за рулем ВАЗ 2106, не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на лавочке возле дома трех жительниц села.
Две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще одну пострадавшую скорая помощь увезла в больницу, однако спасти ее не удалось, Она также скончалась.
Виновника аварии доставили в отделение полиции и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Александровка Одесской области маршрутка врезалась в жилой дом, в результате чего пострадали пять человек.