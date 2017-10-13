08:17 13.10.2017 | Происшествия | Новости
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Китаю, Вьетнаму и Филиппинам угрожает тропический шторм "Ханун"

В западной части тихого океана сформировался новый тропический шторм, получивший имя "Ханун". Об этом стало известно в пятницу из сообщения метеослужбы Гонконга.

Китаю, Вьетнаму и Филиппинам угрожает тропический шторм

По информации метеорологов, на данный момент, эпицентр циклона находится у северной оконечности филиппинского острова Лусон

Таким образом, сформировавшийся шторм угрожает Филиппинам, югу Китая и северной части Вьетнама.

Наблюдается смещение вихревой колонки в западном направлении. Так, ожидается, что шторм настигнет китайский курортный остров Хайнань к понедельнику. Во вторник атаке природной стихии подвергнется вьетнамское побережье.

Добавим, что "Ханун" - 20-й тихоокеанский циклон в этом сезоне.

Как отмечалось ранее в "УРА-Информ", разрушительный ураган "Мария", который обрушился на Карибский бассейн, движется от Доминиканской республики в сторону Багамских островов.


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