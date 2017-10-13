Китаю, Вьетнаму и Филиппинам угрожает тропический шторм "Ханун" В западной части тихого океана сформировался новый тропический шторм, получивший имя "Ханун". Об этом стало известно в пятницу из сообщения метеослужбы Гонконга. По информации метеорологов, на данный момент, эпицентр циклона находится у северной оконечности филиппинского острова Лусон Таким образом, сформировавшийся шторм угрожает Филиппинам, югу Китая и северной части Вьетнама. Наблюдается смещение вихревой колонки в западном направлении. Так, ожидается, что шторм настигнет китайский курортный остров Хайнань к понедельнику. Во вторник атаке природной стихии подвергнется вьетнамское побережье. Добавим, что "Ханун" - 20-й тихоокеанский циклон в этом сезоне. Как отмечалось ранее в "УРА-Информ", разрушительный ураган "Мария", который обрушился на Карибский бассейн, движется от Доминиканской республики в сторону Багамских островов.

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