Китаю, Вьетнаму и Филиппинам угрожает тропический шторм "Ханун"

В западной части тихого океана сформировался новый тропический шторм, получивший имя "Ханун". Об этом стало известно в пятницу из сообщения метеослужбы Гонконга.
По информации метеорологов, на данный момент, эпицентр циклона находится у северной оконечности филиппинского острова Лусон
Таким образом, сформировавшийся шторм угрожает Филиппинам, югу Китая и северной части Вьетнама.
Наблюдается смещение вихревой колонки в западном направлении. Так, ожидается, что шторм настигнет китайский курортный остров Хайнань к понедельнику. Во вторник атаке природной стихии подвергнется вьетнамское побережье.
Добавим, что "Ханун" - 20-й тихоокеанский циклон в этом сезоне.
Как отмечалось ранее в "УРА-Информ", разрушительный ураган "Мария", который обрушился на Карибский бассейн, движется от Доминиканской республики в сторону Багамских островов.