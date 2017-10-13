09:22 13.10.2017 | Происшествия | Новости
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Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек

Около 31 человек погибли в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния. Еще по меньшей мере 900 считаются пропавшими без вести, передает информационное агентство Reuters.

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек

Как отмечается, огнем уничтожено около 3,5 тыс. жилых домов и административных зданий. По словам спасателей, быстрому распространению пожаров способствует сильный ветер.

"Сильное пламя ослабло в среду и четверг, однако, по прогнозам, в пятницу вновь усилится", - говорится в сообщении.

В результате сильного ветра из строя вышли сотовые вышки, поэтому местные власти не могли оперативно предупредить людей об опасности. Теем не менее число жертв может возрасти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецком городе Франкфурт-на-Майне полностью сгорела деревянная смотровая башня Гете, которая была одним из самых известных сооружений города. 


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