Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек

Как отмечается, огнем уничтожено около 3,5 тыс. жилых домов и административных зданий. По словам спасателей, быстрому распространению пожаров способствует сильный ветер.

"Сильное пламя ослабло в среду и четверг, однако, по прогнозам, в пятницу вновь усилится", - говорится в сообщении.

В результате сильного ветра из строя вышли сотовые вышки, поэтому местные власти не могли оперативно предупредить людей об опасности. Теем не менее число жертв может возрасти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в немецком городе Франкфурт-на-Майне полностью сгорела деревянная смотровая башня Гете, которая была одним из самых известных сооружений города.