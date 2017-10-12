Во время пожара в Запорожской области погибли два человека - ФОТО

По словам работников, пожар в доме произошел около семи вечера. Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что горят вещи в комнатах, а также крыша дома.

Во время ликвидации возгорания, пожарные обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Спасатели называют вероятной причиной пожара - нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Сейчас соответствующими органами ведется расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве на Позняках загорелись три автомобиля, один из которых был с номерами Министерства внутренних дел. Как отмечается, сильное возгорание произошло во дворе дома на улице Анны Ахматовой. В данный момент место происшествия оцеплено милицией и пожарными.