Вблизи Греции произошло землетрясение магнитудой пять баллов

Сообщается, что толчки были зафиксированы около одиннадцати вечера по местному времени, в 31 км к востоку от города Патитири, остров Алонисос.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине шести километров, в 134 километрах к северо-востоку от Афин.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", около восточного чилийского порта Арика произошло землетрясение амплитудой в шесть баллов. Согласно информации сайта, тектонические толчки на глубине 82 км вызвали сдвиги литосферных плит, на которых находится чилийский порт Арика, расположенный к востоку от Перу.