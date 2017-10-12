Вблизи Греции произошло землетрясение магнитудой пять баллов

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло этой ночью неподалеку от побережья греческого острова Алонисос. Такие данные передает греческий геодинамический институт.
Сообщается, что толчки были зафиксированы около одиннадцати вечера по местному времени, в 31 км к востоку от города Патитири, остров Алонисос.
Эпицентр землетрясения залегал на глубине шести километров, в 134 километрах к северо-востоку от Афин.
На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", около восточного чилийского порта Арика произошло землетрясение амплитудой в шесть баллов. Согласно информации сайта, тектонические толчки на глубине 82 км вызвали сдвиги литосферных плит, на которых находится чилийский порт Арика, расположенный к востоку от Перу.