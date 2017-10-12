В Виннице ликвидировали подпольную мастерскую по переделке оружия - ФОТО

По информации ведомства, нелегальную мастерскую организовал житель Винницы.

Который на заказ, в том числе и для криминальных кругов региона, реставрировал оружие и переделывал его в боевое.

Во время обысков по месту жительства и в мастерской оперативники спецслужбы изъяли два автомата Калашникова, восемь винтовок Мосина, пулемет MG 42. Также самозарядную винтовку Токарева, пять пистолетов Люгер, ТТ и Макарова, самодельный пистолет-пулемет, пять гранат Ф 1 и более 2 тыс. патронов различного калибра.

По данному факту открыто уголовное дело. В данное время продолжается следствие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по факту выявления оружия у жителя Кировоградщины уже открыто уголовное производство. Так, на Кировоградщине у местного жителя выявлено оружие, а также боеприпасы.