10:20 12.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Сирии убили самую разыскиваемую британскую террористку

Центральному разведывательному управлению США удалось ликвидировать 50-летнию террористку запрещенной в России организации "Исламское государство" Салли Джонс.

В Сирии убили самую разыскиваемую британскую террористку

Об этом сообщает Daily Mail.

Отметим, что бывшая участница британской панк-группы Krunch Джонс погибла. В частности, смерть наступила тогда, когда она пыталась сбежать из окруженной курдскими отрядами Ракки.

Кроме того, в последнее время Салли призывала женщин вступать в ИГ и становиться смертницами.  Вместе с тем она выступала за смертную казнь. 

По информации издания, Джонс сбежала в Сирию вместе со своим возлюбленным, компьютерным хакером Джунаидом Хусейном еще в 2013 году. Так, уроженец Бирмингема Хусейн решил присоединиться к ИГИЛ, однако был убит еще в 2015 году. После этих событий Джонс получила прозвище "Белая вдова".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", террористическая организация "Исламское государство" теряет основные каналы доходов от нефти. С начала 2015 года доходы боевиков от продажи нефти сократились с 50 млн долларов до менее чем четырех млн долларов.


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