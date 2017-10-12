В СБУ вскрыли деятельность двух нарколабораторий

Согласно информации службы, первого организатора полиция взяла под арест в Харькове, еще несколько членов наркогруппировки были задержаны позже. Во время обыска лаборатории было изъято специальное оборудование, около 500 кг прекурсоров, реактивов и других химических веществ.

Другого организатора лаборатории было арестовано около государственной границы на Волыни. Он закупал оборудование для производства амфетамина. Всем задержаным суд готовит избрание меры пресечения.

Ранее в Запорожской области сотрудники полиции взяли под стражу контрабандистов, которые намеревались перепродать в Ровночетыре тысячи таблеток Cirrus, которые используются для производства амфетамина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Ровенщине силовики изъяли большую партию наркотиков на сумму около полутора млн гривен.