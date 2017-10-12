В СБУ сообщили об очередной волне кибератак

Согласно информации службы, целью новой атаки хакеров могут быть большие государственные предприятия и их информационные данные, которые киберпреступники нарушить, дабы дестабилизировать ситуацию в стране.

В службе уже порекомендовали несколько шагов для обеспечения безопасности своих рабочих устройств:

- обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях

- осуществить резервирование информации

- почистить кэш используемого интернет-браузера

- удалить вирусное ПО, если это рекомендует ваш антивирус

Напомним, что это уже не первый случай масштабной атаки хакеров на украинские государственные сайта. Так, летом 2017 года практически на несколько дней лягла работа сайт Министерства образования и науки Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США и Украина договорились наладить сотрудничество и партнерство в сфере кибербезопасности.