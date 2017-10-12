В результате теракта в иракском кафе погибли не менее 11 человек

В результате атаки, которую осуществил террорист с поясом смертника в кафе в регионе аль-Давар, погибли 11 человек, 15 ранены. У многих из них тяжелейшие ранения. На месте теракта работают медики и сотрудники спецслужб.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство", захватившей часть страны.

Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", взрыв прогремевший в одном из жилых домов на улице Севастопольская, 43/1. Дом расположен в Центральном районе города. Согласно предварительным данным – по итогам взрыва последовал пожар. В результате взрыва при этом был травмирован мужчина, вероятно – хозяин дома, которого вскоре доставили в больницу.