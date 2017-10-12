В Полтаве на взятке погорели трое полицейских

Об этом передает пресс-служба прокуратуры.

Согласно информации службы, правоохранители препятствовали работе одного из местных предприятий по обработке древесины, блокирую работу техники. Для дальнейшего продолжения работы мужчины требовали от владельца предприятия 40 тыс гривен.

После получения первой части взятки, полицейские потребовали перечислить вторую часть на банковский счет, а также выдвинули условие о передаче им древесины на сумму в 12 тыс гривен.

Взяточники попались при получении первой партии дерева на сумму в четыре тыс гривен. Прокуратура города взяла всех троих под арест. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Полтаве судья попался на взятке.