В оккупированном Шахтерске на шахте произошел взрыв, есть жертвы

Об этом говорится в сообщении так называемого "МЧС ДНР".

Отметим, что на момент взрыва в шахте находились пять горняков. По словам спасателей, двух из них удалось спасти, тела еще троих обнаружили без признаков жизни.

В сообщении также говорится, что в поисково-спасательных работах были задействованы 59 человек личного состава и 12 единиц техники.

Кстати, город Шахтерск расположен в восточной части Донецкой области неподалеку границы с Россией. А с апреля 2014 года он находится под контролем боевиков ДНР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Японский суд возложил всю ответственность з взрыв на атомной электростанции Фукусима и компанию АЭС Tepco. Суд постановил выплатить более 500 млн иен всем пострадавшим от радиоактивного выброса Фукусимы. Это стало третьим решением суда в пользу пострадавших.