11:57 12.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В оккупированном Шахтерске на шахте произошел взрыв, есть жертвы

Возле закрытой шахты №16 города Шахтерска в оккупированной части Донецкой области произошел сильнейший взрыв газо-воздушной смеси. К сожалению в этот раз без жертв не обошлось, погибло три человека.

В оккупированном Шахтерске на шахте произошел взрыв, есть жертвы

Об этом говорится в сообщении так называемого "МЧС ДНР". 

Отметим, что на момент взрыва в шахте находились пять горняков. По словам спасателей, двух из них удалось спасти, тела еще троих обнаружили без признаков жизни. 

В сообщении также говорится, что в поисково-спасательных работах были задействованы 59 человек личного состава и 12 единиц техники.

Кстати, город Шахтерск расположен в восточной части Донецкой области неподалеку границы с Россией. А с апреля 2014 года он находится под контролем боевиков ДНР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Японский суд возложил всю ответственность з взрыв на атомной электростанции Фукусима и компанию АЭС Tepco. Суд постановил выплатить более 500 млн иен всем пострадавшим от радиоактивного выброса Фукусимы. Это стало третьим решением суда в пользу пострадавших.


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