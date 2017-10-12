14:51 12.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе мать задушила младенца

В н.п. Одесса 28-летняя женщина убила своего 3-х месячного ребенка.

В Одессе мать задушила младенца

Так, молодая женщина задушила своего ребенка подушкой. Данные про это распространили в пресс-службе Нацполиции Одесчины. Согласно данным – недавно на линию "102" обратился 31-летний мужчина – он поведал о том, что его супруга совершила убийство их общей дочери.

При допросе женщина пояснила, что после рождения ребенка ощущала моральное истощение, и в итоге решила убить ребенка. Накануне женщина также хотела покончить с собой, приняв немалое количество снотворного, но ничего не получилось.

Как сообщал УРА-Информ, на Ровенщине в августе младенца обнаружили в школьном туалете.


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