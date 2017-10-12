10:16 12.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Новотроицком задержан мужчина с разрешением на оружие, выданным "МВД ЛНР" - ФОТО

В КПВВ "Новотроицкое" прибыл гражданин с разрешением на оружие от так называемого "МВД ЛНР". Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

В Новотроицком задержан мужчина с разрешением на оружие, выданным

По словам пограничников, на контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" по маршруту Луганск-Одесса прибыл гражданин Украины за рулем автомобиля. При проведении углубленного осмотра автотранспорта пограничниками Донецкого отряда были обнаружены два разрешения на травматическое оружие от так называемого "МВД ЛНР".

В ходе беседы было установлено, что эти удостоверения гражданин получил вместо просроченных, выданных ему ранее МВД Украины.

Как рассказал задержанный, представитель "правоохранительного органа" НВФ сам вышел на него в телефонном режиме и сказал взять с собой документы для оформления новых удостоверений.

Об этом факте сотрудники украинского пограничного ведомства сообщили представителям Национальной полиции Украины.


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