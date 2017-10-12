В Новотроицком задержан мужчина с разрешением на оружие, выданным "МВД ЛНР" - ФОТО

По словам пограничников, на контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" по маршруту Луганск-Одесса прибыл гражданин Украины за рулем автомобиля. При проведении углубленного осмотра автотранспорта пограничниками Донецкого отряда были обнаружены два разрешения на травматическое оружие от так называемого "МВД ЛНР".

В ходе беседы было установлено, что эти удостоверения гражданин получил вместо просроченных, выданных ему ранее МВД Украины.

Как рассказал задержанный, представитель "правоохранительного органа" НВФ сам вышел на него в телефонном режиме и сказал взять с собой документы для оформления новых удостоверений.

Об этом факте сотрудники украинского пограничного ведомства сообщили представителям Национальной полиции Украины.