В Львовской области грузовик столкнулся с иномаркой, два человека погибли

В результате аварии два человека погибли. Еще двое получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти часов вечера на автодороге "Самбор-Дрогобыч". Возле села Раливка Самборского района водитель автомобиля "Volkswagen Passat", не справившись с управление, врезался в грузовик.

От сильного удара на месте ДТП погиб водитель и пассажир автомобиля "Volkswagen Passat". Еще двое пассажиров с травмами разной степени тяжести доставили в Самборскую центральную районную больницу.

При этом удар был настолько сильным, что спасателям пришлось деблокировать погибшего водителя и травмированного пассажира с покореженного авто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 12 октября, на Закарпатье автобус, который вез сборную Украины по самбо, попал в аварию. В результате инцидента пять спортсменов получили травмы. Как сообщает пресс-служба местной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло возле населенного пункта Воловец.