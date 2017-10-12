12:30 12.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области муж проснулся с убитой супругой

В Лозовском районе Харьковской области 50-летний супруг во время бытовой ссоры "случайно" задушил 53-летнюю жену. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

В Харьковской области муж проснулся с убитой супругой

Отметим, что о смертельном событии сообщил полиции сам убийца. В частности, мужчина погибшей утверджает, что он проснулся утром и обнаружил свою супругу уже мертвой.

Так, на место происшествия сражу же выехала следственно-оперативная группа. При осмотре тела погибшей были обнаружены ссадины и синяки на шее. Правохранители заявили, что смерть наступила в результате механической асфиксии.

В настоящее время мужчине вручено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Беловодский районный суд Луганской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 17-летнему парню, который будучи в пьяном состоянии убил мужчину. 


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