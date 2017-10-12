В Калифорнии растет количество жертв лесных пожаров

Местные власти сообщают, что в результате пожаров погибли еще четыре человека. Таким образом, по состоянию на утро четверга число жертв пожаров в Калифорнии достигло 21 человека.

Как сообщает глава калифорнийского департамента лесной и пожарной охраны Кен Пимлотт, число погибших будет расти и дальше, поскольку сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести, а пожарным предстоит еще долго сражаться с огнем. Он также отметил, что засохшие растения, в прямом смысле слова, горят как порох.

Эти пожары уже стали самыми смертоносными в истории Калифорнии, - отметил он, добавив, что в целом на данный момент на территории Калифорнии продолжается борьба с 22 пожарами.

При этом огнем уже уничтожено 69 тысяч гектаров лесных массивов, 3,5 тысяч жилых домов и предприятий. Свои дома вынуждены были покинуть 25 тысяч человек.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера сообщалось, что в американском штате Калифорния в результате сильных лесных пожаров погибли по меньшей мере десять человек.